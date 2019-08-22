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Il colpo in attacco potrebbe essere uno tra Suso, De Paul e Berardi. La situazione attuale

Secondo La Nazione, i viola hanno avuto dei contatti con Suso ma la richiesta del Milan si aggira sui 30 milioni, cifra quindi che la Fiorentina preferirebbe investire su De Paul. L'appuntamento con l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 09:48
Il colpo in attacco potrebbe essere uno tra Suso, De Paul e Berardi. La situazione attuale - SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
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Secondo La Nazione, i viola hanno avuto dei contatti con Suso ma la richiesta del Milan si aggira sui 30 milioni, cifra quindi che la Fiorentina preferirebbe investire su De Paul. L'appuntamento con l'Udinese sembra sia stato fissato alla fine del mese. Berardi invece piace molto a Montella e visto gli ottimi rapporti con il Sassuolo la trattativa potrebbe concretizzarsi perchè non bisogna dimenticare l'interesse neroverde per il Cholito.

 

 

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