Il colpo in attacco potrebbe essere uno tra Suso, De Paul e Berardi. La situazione attuale

Secondo La Nazione, i viola hanno avuto dei contatti con Suso ma la richiesta del Milan si aggira sui 30 milioni, cifra quindi che la Fiorentina preferirebbe investire su De Paul. L'appuntamento con l...

Secondo La Nazione, i viola hanno avuto dei contatti con Suso ma la richiesta del Milan si aggira sui 30 milioni, cifra quindi che la Fiorentina preferirebbe investire su De Paul. L'appuntamento con l'Udinese sembra sia stato fissato alla fine del mese. Berardi invece piace molto a Montella e visto gli ottimi rapporti con il Sassuolo la trattativa potrebbe concretizzarsi perchè non bisogna dimenticare l'interesse neroverde per il Cholito.