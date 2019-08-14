Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero

Secondo Sky Sport la pista Suso per la Fiorentina si complica. Il Milan non vuole cedere lo spagnolo, questo è quanto emerso nell'incontro di oggi tra l'agente del calciatore Alessandro Lucci ed i dir...

Secondo Sky Sport la pista Suso per la Fiorentina si complica. Il Milan non vuole cedere lo spagnolo, questo è quanto emerso nell'incontro di oggi tra l'agente del calciatore Alessandro Lucci ed i dirigenti del Milan. Per Giampaolo Suso è al centro del nuovo progetto rossonero, è lui il trequartista nel 4-3-1-2.