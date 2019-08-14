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Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero

Secondo Sky Sport la pista Suso per la Fiorentina si complica. Il Milan non vuole cedere lo spagnolo, questo è quanto emerso nell'incontro di oggi tra l'agente del calciatore Alessandro Lucci ed i dir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 19:45
Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero - SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
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Secondo Sky Sport la pista Suso per la Fiorentina si complica. Il Milan non vuole cedere lo spagnolo, questo è quanto emerso nell'incontro di oggi tra l'agente del calciatore Alessandro Lucci ed i dirigenti del Milan. Per Giampaolo Suso è al centro del nuovo progetto rossonero, è lui il trequartista nel 4-3-1-2.

 

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