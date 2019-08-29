Sportitalia, Suso è l'alternativa a De Paul per la Fiorentina. Oggi incontto Lucci-Pradè a Firenze

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra Alessandro Lucci, procuratore di Suso, e Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. L'intenzio...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra Alessandro Lucci, procuratore di Suso, e Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. L'intenzione viola è quella di virare su Suso se l'operazione De Paul non dovesse andare a buon fine. Nel nuovo Milan di Giampaolo l'esterno spagnolo non è al centro del progetto.