Altri tre acquisti da fare, Firenze aspetta un colpo in attacco. Suso, De Paul e Berardi i possibili nomi
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina farà un paio di acquisti più un vero e proprio colpo in attacco. Sono almeno tre quindi gli arrivi. Dei calciatori potrebbero essere Suso, De Paul e perc...
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina farà un paio di acquisti più un vero e proprio colpo in attacco. Sono almeno tre quindi gli arrivi. Dei calciatori potrebbero essere Suso, De Paul e perchè no, Berardi. Parallelamente si parla di un difensore centrale e di un terzino in caso di partenza di Cristiano Biraghi. Forse potrebbe essere acquistato anche un centrocampista. È veramente molto difficile strappare Suso al Milan, più raggiungibile potrebbe essere l'argentino anche se l'Udinese non scende sotto i 40 milioni. Visti i buoni rapporti con la società sassolese, il più facile da portare a Firenze è Domenico Berardi.