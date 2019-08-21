Altri tre acquisti da fare, Firenze aspetta un colpo in attacco. Suso, De Paul e Berardi i possibili nomi

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina farà un paio di acquisti più un vero e proprio colpo in attacco. Sono almeno tre quindi gli arrivi. Dei calciatori potrebbero essere Suso, De Paul e perc...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2019 12:28

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