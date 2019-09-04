Gazzetta, se la Fiorentina avesse offerto 40 milioni al Milan Suso sarebbe stato viola

Ecco ciò che scrive la Gazzetta dello Sport sulla possibilità della Fiorentina di prendere Suso in estate:"Lo spagnolo ha ancora tre anni di contratto, ma è l’unico con una clausola che ne fissa il va...

Ecco ciò che scrive la Gazzetta dello Sport sulla possibilità della Fiorentina di prendere Suso in estate:

"Lo spagnolo ha ancora tre anni di contratto, ma è l’unico con una clausola che ne fissa il valore di mercato: se una tra Roma e Fiorentina, corteggiatrici estive, avesse offerto 40 milioni, Suso avrebbe cambiato maglia. Tra giugno e agosto, le visite del suo agente Alessandro Lucci a Casa Milan sono state frequenti e le parti si sono lasciate con il sorriso perché a Jesus è stato riconosciuto un ruolo centrale nel progetto"