Labaro Viola

Gazzetta, se la Fiorentina avesse offerto 40 milioni al Milan Suso sarebbe stato viola

Ecco ciò che scrive la Gazzetta dello Sport sulla possibilità della Fiorentina di prendere Suso in estate:"Lo spagnolo ha ancora tre anni di contratto, ma è l’unico con una clausola che ne fissa il va...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 14:22
Gazzetta, se la Fiorentina avesse offerto 40 milioni al Milan Suso sarebbe stato viola -
News
Fiorentina
Gazzetta
Suso
Condividi

Ecco ciò che scrive la Gazzetta dello Sport sulla possibilità della Fiorentina di prendere Suso in estate:

"Lo spagnolo ha ancora tre anni di contratto, ma è l’unico con una clausola che ne fissa il valore di mercato: se una tra Roma e Fiorentina, corteggiatrici estive, avesse offerto 40 milioni, Suso avrebbe cambiato maglia. Tra giugno e agosto, le visite del suo agente Alessandro Lucci a Casa Milan sono state frequenti e le parti si sono lasciate con il sorriso perché a Jesus è stato riconosciuto un ruolo centrale nel progetto"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok