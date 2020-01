L’attaccante spagnolo Suso del Milan è rimasto in panchina nelle ultime tre gare di campionato con il Cagliari, l’Udinese e il Brescia. Su di lui, adesso, c’è il Siviglia che sta trattando con il Milan. L’affare è stato impostato sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a certe condizioni. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo definitivo per il calciatore.