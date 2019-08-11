Suso obiettivo concreto. Decisivi potrebbero essere Montella e l'agente Lucci

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Suso-Fiorentina è una trattativa che potrebbe andare in porto. Questo perché il Milan vuole liberarsi del giocatore e puntare su qualcuno che sia in grado di ada...

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Suso-Fiorentina è una trattativa che potrebbe andare in porto. Questo perché il Milan vuole liberarsi del giocatore e puntare su qualcuno che sia in grado di adattarsi meglio al gioco di Giampaolo, ma anche per altre ragioni che la rosea analizza nel dettaglio. Innanzitutto la presenza sulla panchina della Fiorentina di Vincenzo Montella: fu il tecnico campano a suo tempo a convincere Galliani a non cedere lo spagnolo. Quella di Montella è dunque una presenza che dà garanzie a Suso, inoltre lo spagnolo sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Montella.

Dall'altra parte della trattativa c'è poi il procuratore Alessandro Lucci, che ha rapporti con la Fiorentina. È colui che ha riportato Badelj in viola, sta mettendo le basi per Suso e ha proposto Bertolacci alla Fiorentina. Lucci crede molto nel progetto che Commisso sta portando avanti