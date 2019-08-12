I viola accelerano per Suso. I dirigenti gigliati vogliono chiudere entro questa settimana

uso, Fiorentina

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la clausola di Suso è pari a 40 milioni ma il Milan sembra disposto a parlarne anche se qualche squadra offrirà 30-35 milioni. La Fiorentina infatti cerca il suo fantasista e Suso sembra l'ideale per Montella. Ogni giorno è buono per un'accelerata nella trattativa, i dirigenti viola vogliono completare la rosa prima del 24 e l'intenzione è di chiudere entro questa settimana, con Suso o con chi vorrà far parte della viola.