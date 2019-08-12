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I viola accelerano per Suso. I dirigenti gigliati vogliono chiudere entro questa settimana

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A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 09:51
I viola accelerano per Suso. I dirigenti gigliati vogliono chiudere entro questa settimana - SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Suso of AC Milan looks on during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
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Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la clausola di Suso è pari a 40 milioni ma il Milan sembra disposto a parlarne anche se qualche squadra offrirà 30-35 milioni. La Fiorentina infatti cerca il suo fantasista e Suso sembra l'ideale per Montella. Ogni giorno è buono per un'accelerata nella trattativa, i dirigenti viola vogliono completare la rosa prima del 24 e l'intenzione è di chiudere entro questa settimana, con Suso o con chi vorrà far parte della viola.

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