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Suso: "Io e Montella siamo simili, per me lui è stato importantissimo, mi disse «Io ti voglio qui»"

Suso, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del rapporto con Montella, dopo essere tornato in rossonero al termine del prestito al Genoa: "Ho parlato con Montella e mi ha detto: 'Vo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 22:41
Suso: "Io e Montella siamo simili, per me lui è stato importantissimo, mi disse «Io ti voglio qui»" - MILAN, ITALY - NOVEMBER 20: Fernandez Suso of AC Milan celebrates his second goal during the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on November 20, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Imag
MILAN, ITALY - NOVEMBER 20: Fernandez Suso of AC Milan celebrates his second goal during the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on November 20, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Imag
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Suso, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del rapporto con Montella, dopo essere tornato in rossonero al termine del prestito al Genoa: "Ho parlato con Montella e mi ha detto: 'Voglio che tu stia qui, stai facendo un lavoro molto buono e vedrai che con me giocherai'. Per me lui è stato importantissimo perché caratterialmente ci assomigliamo molto. È una persona tranquilla, a cui piace giocare a calcio. Siamo molto simili".

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