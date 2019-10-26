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Pioli difende Suso: "Sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato di Suso: "Chi mi dà garanzie di un certo tipo, gioca. Questo vale anche sia per Suso che per tutti i suoi compagni. Lo spagnolo sta bene, avrà perso tan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 22:59
Pioli difende Suso: "Sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare" -
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L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato di Suso: "Chi mi dà garanzie di un certo tipo, gioca. Questo vale anche sia per Suso che per tutti i suoi compagni. Lo spagnolo sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare. Quando non mi potrà più garantire determinate cose, rimarrà in panchina, lui come tutti gli altri".

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