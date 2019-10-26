Pioli difende Suso: "Sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato di Suso: "Chi mi dà garanzie di un certo tipo, gioca. Questo vale anche sia per Suso che per tutti i suoi compagni. Lo spagnolo sta bene, avrà perso tan...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2019 22:59

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