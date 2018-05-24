Milan: Suso e Bonaventura hanno chiesto la cessione?
“Da Bonaventura a Suso. Al Milan c’è odor di fuggi fuggi”: titola così questa mattina La Stampa in merito alla situazione in casa rossonera dopo il no dell’Uefa al settlement agreement.Il polverone UE...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 12:46
“Da Bonaventura a Suso. Al Milan c’è odor di fuggi fuggi”: titola così questa mattina La Stampa in merito alla situazione in casa rossonera dopo il no dell’Uefa al settlement agreement.
Il polverone UEFA non mette a rischio solo l'Europa League ma mette dubbi ai giocatori migliori sul progetto del Milan. Suso piace al Napoli e Bonaventura alla Juventus ed entrambi vorrebbero andarsene