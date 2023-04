Salvini cambia idea: “Lo stadio della Fiorentina deve essere fatto con i soldi dei privati, più sicuri”

Presente a Campi Bisenzio, il vice Premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini ha parlato del problemi dei mancati fondi per lo stadio Franchi, queste le sue parole: “Tutta Italia ha bisogni di stadi nuovi, più moderni, più sicuri, ma penso che ci siano privati che a Firenze, come a Milano, a Roma, come ovunque possano investire denari privati”. Diversi mesi fa però, lo stesso Salvini, si era detto d’accordo con il restyling del Franchi finanziato dal PNRR perchè un bene protetto.

