Ma quale Lukaku, Kouamè esulta come ZW Jackson. Con lo YouTuber una promessa mantenuta

Durante la partita Monza-Fiorentina il primo gol viola è stato realizzato da Kouamè che esultando ha fatto un gesto che tanti media nazionali hanno attribuito come un gesto di solidarietà verso Lukaku con il gesto contro il razzismo. In realtà però il giocatore della Fiorentina, nella sua esultanza a Monza, ha voluto omaggiare lo youtuber Zw Jackson. Tra i due c’era una promessa per fare l’esultanza di quest’ultimo, nota nella sua serie di video realizzati per le sue partite in prima categoria

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO LA PARTITA