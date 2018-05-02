Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina”
Salvini ha scherzato riguardo ad un suo possibile dialogo con Matteo Renzi: “A me piacciono i tavoli. Mi siederei ad un tavolo per parlare con Renzi, ma non per parlare di governo. Per parlare di cal...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 12:56
Salvini ha scherzato riguardo ad un suo possibile dialogo con Matteo Renzi: “A me piacciono i tavoli. Mi siederei ad un tavolo per parlare con Renzi, ma non per parlare di governo. Per parlare di calcio, di Fiorentina, di figli, di cucina, ma non di governo”. Insomma i due non si amano molto politicamente ma possono trovare nel calcio delle discussioni interessanti. Anche se ricordiamo che Salvini è un tifoso del Milan