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Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina”

Salvini ha scherzato riguardo ad un suo possibile dialogo con Matteo Renzi:  “A me piacciono i tavoli. Mi siederei ad un tavolo per parlare con Renzi, ma non per parlare di governo. Per parlare di cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 12:56
Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi
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Salvini ha scherzato riguardo ad un suo possibile dialogo con Matteo Renzi:  “A me piacciono i tavoli. Mi siederei ad un tavolo per parlare con Renzi, ma non per parlare di governo. Per parlare di calcio, di Fiorentina, di figli, di cucina, ma non di governo”. Insomma i due non si amano molto politicamente ma possono trovare nel calcio delle discussioni interessanti. Anche se ricordiamo che Salvini è un tifoso del Milan

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