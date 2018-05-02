Diks: "Pronto per un club da Champions. La Fiorentina? Ora sono più forte di quando arrivai. La morte di Astori..."
Kevin Diks, in prestito al Feyeenord dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Voetbal International:“Questa stagione è stata fantastica per me: abbiamo vinto la coppa nazionale e ho avuto la possi...
Kevin Diks, in prestito al Feyeenord dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Voetbal International:“Questa stagione è stata fantastica per me: abbiamo vinto la coppa nazionale e ho avuto la possibilità di giocare molto. Questo però è niente in confronto alla morte di Davide Astori: la sua scomparsa mi ha davvero sconvolto. Era un ragazzo gentile ed un leader esemplare, nonché uno dei primi a guidarmi in Italia. Davide era importante per tutti. Non potevo crederci quando mi hanno comunicato il suo decesso".
Poi, sul suo futuro: "Qua mi diverto, ma se venissero prese decisioni diverse salirei sull’aereo senza dire una parola. Ho un contratto triennale a Firenze e so quanto sono felice. Ora ho 21 anni, sono più forte e più maturo rispetto al mio arrivo alla Fiorentina. Ho il bagaglio necessario per giocare in un club di vertice e in Champions League”.
Quindi, tornando sulla brutta serata di Champions vissuta contro il Napoli: “Dopo il mio errore sul 2-0 per gli azzurri sono rimasto bloccato, ma non credevo che per i tifosi sarei diventato il capro espiatorio. Invece aD ogni palla che sbagliavo seguivano i fischi. Una situazione che posso anche sopportare, ma per la famiglia e i miei amici che erano in tribuna è stata molto dura. Hanno sentito cose su di me che non avrei voluto sentissero. Il loro sostegno e quello dei miei compagni di squadra mi hanno aiutato ad andare avanti ed a voltare pagina”.