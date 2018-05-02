Simeone sul 5 al dopo Champions e Napoli insorge: "E' il nuovo eroe nazionale per aver aiutato la Juventus?"
Ieri sera su Canale 5 dopo la Champions League, come vi abbiamo riportato è apparso Giò Simeone. Molti tifosi del Napoli non la hanno presa certo bene ed hanno criticato l'intervento del giocatore vio...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 12:45
Ieri sera su Canale 5 dopo la Champions League, come vi abbiamo riportato è apparso Giò Simeone. Molti tifosi del Napoli non la hanno presa certo bene ed hanno criticato l'intervento del giocatore viola: “Cosa c’entra con la Champions League?”, “E per caso diventato il nuovo eroe nazionale per aver fatto vincere lo scudetto alla Juventus?” queste le contestazioni più ricorrenti fatte all’indirizzo della rete del biscione. Numerose offese e minacce sono arrivate pure sui profili ufficiali del giocatore