Simeone sul 5 al dopo Champions e Napoli insorge: "E' il nuovo eroe nazionale per aver aiutato la Juventus?"

Ieri sera su Canale 5 dopo la Champions League, come vi abbiamo riportato è apparso Giò Simeone. Molti tifosi del Napoli non la hanno presa certo bene ed hanno criticato l'intervento del giocatore vio...

A cura di Redazione Labaroviola 02 maggio 2018 12:45

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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