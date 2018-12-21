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Lite Salvini-Toninelli per l'aeroporto di Peretola. Nardella attacca: "Il governo si smentisce da solo"

La pista di Peretola mette a nervi tesi il governo. Salvini si dichiara favorevole allo sviluppo dell’aeroporto e definisce la città di Firenze strategica. Passa poco tempo e l’alleato e ministro alle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 12:12
Lite Salvini-Toninelli per l'aeroporto di Peretola. Nardella attacca: "Il governo si smentisce da solo" - Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
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La pista di Peretola mette a nervi tesi il governo. Salvini si dichiara favorevole allo sviluppo dell’aeroporto e definisce la città di Firenze strategica. Passa poco tempo e l’alleato e ministro alle infrastrutture Toninelli replica: “Penso che Salvini non conosca molto bene il dossier”. Discorso chiuso? Macché. A stretto giro di posta arriva la controreplica del leader della Lega e vicepremier: “Il dossier l’ho letto, me lo rileggo, di solito parlo di cose che conosco”.

Nardella nel frattempo passa all'attacco«Il governo smentisce se stesso. Non mi sorprende che Toninelli smentisca Salvini, poi Salvini smentisce Ceccardi (la sindaca di Cascina coordinatrice della Lega toscana ndr), Ceccardi smentisce i viceministri, i viceministri smentiscono i parlamentari. Questo è un governo che come attività centrale ha quello di smentire se stesso. Noi andiamo avanti”.

Vale la pena ricordare che l’aeroporto di Firenze è una parte importante del mosaico che deve portare la Mercafir verso Castello, lasciando così posto all'area Mercafir dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina

 

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