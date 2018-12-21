Lite Salvini-Toninelli per l'aeroporto di Peretola. Nardella attacca: "Il governo si smentisce da solo"

La pista di Peretola mette a nervi tesi il governo. Salvini si dichiara favorevole allo sviluppo dell’aeroporto e definisce la città di Firenze strategica. Passa poco tempo e l’alleato e ministro alle...

A cura di Redazione Labaroviola 21 dicembre 2018 12:12

Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E

Condividi