Salvini: "Balotelli capitano? Non bisogna sceglierlo per motivi filosofici. Non mi sembra sia ragazzo umile..."

Tutti parlano di Balotelli, per indole, talento e purtroppo anche per gli attacchi razzisti che ancora subisce. Oggi lo ha fatto anche il nuovo ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che...

Tutti parlano di Balotelli, per indole, talento e purtroppo anche per gli attacchi razzisti che ancora subisce. Oggi lo ha fatto anche il nuovo ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che si è soffermato sulla questione fascia della Nazionale: "Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde — ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 —. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti". Se Salvini è ancora tutto da convincere, il segretario del Pd Maurizio Martina sembra già entusiasta dell'idea fascia a Balotelli: "L'idea di averlo come capitano della Nazionale mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C'è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c'è un giocatore riconosciuto e bravo che si mettere a riflettere sull'Italia ben venga", ha spiegato su Radio 24.

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