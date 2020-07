Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: “No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi”

In occasione di una manifestazione a Firenze per la campagna elettorale per le prossime regionali ha parlato il leader della Lega Nord Matteo Salvini, queste le sue parole sulla vicenda nuovo stadio della Fiorentina registrate dalla Repubblica: “Da sportivo e da tifoso ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra Comune e Regione non siano ancora riusciti a trovare una ubicazione. Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me superando la burocrazia della Sovrintendenza avere il nuovo ‘Franchi’ è l’unica soluzione realistica”.