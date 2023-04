Salvini: “A Firenze scelta bizzarra, l’Europa è stata chiaro. No ai soldi per il restyling del Franchi”

Durante l’intervista concessa al Gazzettino del NordEst, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini, ha parlato anche dei fondi del PNRR, tema che interessa in casa Fiorentina a causa del restyling del Franchi: “Mi sembra che l’Europa abbia parlato chiaramente e vorrei capire come nascono questi dossier. Mi spiego: se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l’innovazione e la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, evidentemente fai una scelta quanto meno bizzarra. Non ho idea delle valutazioni fatte dal governo precedente ma l’Europa ha chiarito: i soldi per quello non li usate. Quindi dovremo trovare un’alternativa. Vedrò Fitto la settimana prossima perché c’è un problema di mancata spesa degli anni passati da recuperare”.