Gattuso risponde a Salvini: "Le sue critiche? Pensi ai veri problemi dell'Italia, non a me"

"Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Pa...

"Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male".

L'allenatore del Milan, Rino Gattuso, replica così al ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che al termine di Lazio-Milan, gara recuperata dai biancocelesti a tempo scaduto (è finita 1-1), si era lamentato con il tecnico rossonero perché non aveva fatto sostituzioni.

"Questo è un Paese incredibile - ha poi rimuginato Gattuso -: Salvini si lamenta perché non ho fatto i cambi… Ha cominciato con Higuain, ora è un'abitudine, poi i biglietti del derby, continuiamo così allora".

"Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio: i giocatori erano stanchi, non capisco per quale motivo non abbia cambiato qualcosa nel secondo tempo. Comunque va bene così".

Questo il commento del vice premier Matteo Salvini, presente allo stadio Olimpico per vedere la gara tra Lazio e Milan finita 1-1.

Corrieredellosport.it