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Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

Matteo Salvini è intervenuto su TMW Radio nella trasmissione Maracanà parlando anche di ciò che è successo ieri a Parma in Atalanta-Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Orsato ha fatto bene e dett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 21:14
Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?" - Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
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Matteo Salvini è intervenuto su TMW Radio nella trasmissione Maracanà parlando anche di ciò che è successo ieri a Parma in Atalanta-Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Orsato ha fatto bene e detto questo ovviamente l’educazione viene prima di tutto. Poi c’è da dire una cosa: per il “buu” di colore fermiamo la partita e il “buu” al bianco? È chiaro che vai allo stadio e non alla Scala. Un vaffa può scapparti senza guardare il colore. Era un ambiente diverso prima. C’era una sana rivalità. Finita la partita ti bevevi un caffè e andavi a casa. I buu li avrei riservati a tanti giocatori bianchi sabato sera (ride riferendosi al derby, ndr)".

 

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