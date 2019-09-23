Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

Matteo Salvini è intervenuto su TMW Radio nella trasmissione Maracanà parlando anche di ciò che è successo ieri a Parma in Atalanta-Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Orsato ha fatto bene e dett...

Matteo Salvini è intervenuto su TMW Radio nella trasmissione Maracanà parlando anche di ciò che è successo ieri a Parma in Atalanta-Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Orsato ha fatto bene e detto questo ovviamente l’educazione viene prima di tutto. Poi c’è da dire una cosa: per il “buu” di colore fermiamo la partita e il “buu” al bianco? È chiaro che vai allo stadio e non alla Scala. Un vaffa può scapparti senza guardare il colore. Era un ambiente diverso prima. C’era una sana rivalità. Finita la partita ti bevevi un caffè e andavi a casa. I buu li avrei riservati a tanti giocatori bianchi sabato sera (ride riferendosi al derby, ndr)".

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