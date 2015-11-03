Notizie Cori Razzisti Fiorentina

Arriva la decisione dopo i cori razzisti a Vlahovic: curva dell'Atalanta chiusa per un turno
09 maggio 2023 19:49
Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia
24 aprile 2023 17:58
Fagioli polemico sui social: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?"
05 aprile 2023 18:00
Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"
06 gennaio 2020 07:49
Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"
23 settembre 2019 21:14
Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione
23 settembre 2019 12:01
Giudice Sportivo, chiusa curva della Juventus per cori razzisti dei tifosi bianconeri
03 dicembre 2018 12:59
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