Notizie Cori Razzisti Fiorentina

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Arriva la decisione dopo i cori razzisti a Vlahovic: curva dell'Atalanta chiusa per un turno

09 maggio 2023 19:49

Ufficiale, Daspo per 171 tifosi della Juventus dopo cori razzisti a Lukaku in Coppa Italia

24 aprile 2023 17:58

Fagioli polemico sui social: "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene?"

05 aprile 2023 18:00

Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"

06 gennaio 2020 07:49

Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

23 settembre 2019 21:14

Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione

23 settembre 2019 12:01

Giudice Sportivo, chiusa curva della Juventus per cori razzisti dei tifosi bianconeri

03 dicembre 2018 12:59

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