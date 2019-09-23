Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione

Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport sugli insulti razzisti rivolti a Dalbert dai tifosi atalantini. I microfoni e le telecamere non hanno percepito le offese ma Orsato sì ed ha avvertito il...

A cura di Redazione Labaroviola 23 settembre 2019 12:01

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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