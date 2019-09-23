Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione
Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport sugli insulti razzisti rivolti a Dalbert dai tifosi atalantini. I microfoni e le telecamere non hanno percepito le offese ma Orsato sì ed ha avvertito il...
Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport sugli insulti razzisti rivolti a Dalbert dai tifosi atalantini. I microfoni e le telecamere non hanno percepito le offese ma Orsato sì ed ha avvertito il responsabile dell'ordine pubblico a fare un avvertimento allo stadio. "Alla prossima la partita finisce" queste le parole dell'arbitro. Gli insulti poi non si son più sentiti. Ora per vedere in quale eventuale sanzione incapperà l'Atalanta occorre capire cosa Orsato ha scritto nel referto, il giudice sportivo deciderà poi come procedere.