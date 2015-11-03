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Notizie Orsato Fiorentina

Orsato: "VAR a chiamata? L'Italia è sempre stata in prima linea su tutto, siamo già pronti"

13 gennaio 2025 18:20

Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"

26 febbraio 2024 12:47

L'Arabia offre il doppio dello stipendio a Orsato per arbitrare nel campionato saudita. L'arbitro riflette

27 dicembre 2023 12:21

Orsato confessa: "Non volevo il VAR, pensavo che peggiorasse le cose, adesso mi sento tranquillo"

11 ottobre 2023 12:51

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"

20 maggio 2023 15:43

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti

08 maggio 2023 00:11

Ci sarà un po' di azzurro in Argentina-Croazia: dirigerà Orsato con una squadra arbitrale tutta italiana

11 dicembre 2022 21:33

Nazione, scintille tra Pradè ed Orsato a fine gara: l’arbitro l’ha allontanato con male parole 

13 settembre 2022 09:05

Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"

12 settembre 2022 12:27

La scena più brutta della serata, discussione tra Biraghi, Gonzalez e Cabral per chi tirasse il rigore

06 febbraio 2022 11:43

Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"

18 gennaio 2022 18:23

Corriere dello Sport svela: "Orsato beccato a copiare i test nel raduno post pandemia"

19 ottobre 2021 10:18

Il grande errore di Orsato che ha favorito la Juventus, ma non verrà fermato dall'AIA

18 ottobre 2021 18:18

Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten

04 gennaio 2021 10:03

Fiorentina-Bologna il 3 alle ore 15:00 verrà diretta da Orsato. Al Var ci sarà Nasca

01 gennaio 2021 16:25

Orsato sarà l'arbitro della partita Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico

29 ottobre 2020 13:06

Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic

03 maggio 2020 18:12

Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina. Era fallo su Milenkovic, errore mancata chiamata dal Var

26 gennaio 2020 06:27

Fiorentina-Genoa, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra le due squadre. Nessuna vittoria del Grifone

24 gennaio 2020 13:33

Fiorentina-Genoa sarà arbitrata da Orsato della sezione di Schio. Al Var ci sarà Giacomelli

23 gennaio 2020 12:10

Moviola Fiorentina-Roma: eccessivo il giallo a Castrovilli, Pezzella rischia il rosso e sulla regola del vantaggio..

21 dicembre 2019 10:40

Lanciato sul campo del Franchi un grosso oggetto simile ad un bullone. Episodio segnalato alla procura

21 dicembre 2019 00:12

Orsato nega al 64' un rigore ai viola su Castrovilli che viene ammonito per simulazione

20 dicembre 2019 23:29

Fiorentina-Roma, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra i due club. Sono solo due le vittorie dei viola

19 dicembre 2019 14:55

Fiorentina-Roma sarà diretta da Orsato. Al Var ci sarà Aureliano

19 dicembre 2019 12:24

Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

23 settembre 2019 21:14

Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione

23 settembre 2019 12:01

Fiorentina, il big Orsato arbitrerà contro l'Atalanta. Torna dopo la punizione Massa

19 settembre 2019 11:42

Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…

07 marzo 2019 15:13

Moviola Gazzetta, Mandragora andava espulso, il suo intervento con il piede a martello su Pezzella...

04 febbraio 2019 11:32

CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati

04 febbraio 2019 09:20

Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta

01 dicembre 2018 15:05

De Marco commenta Orsato:"Una garanzia il suo nome. Fino agli errori di Milano.."

30 novembre 2018 19:42

Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante

08 ottobre 2018 10:27

Grosso errore di Orsato, Acerbi scalcia Simeone in area, nessun rigore e Var ignorato

07 ottobre 2018 15:36

CHE ORSATO STIA NELL’OMBRA: PAROLA DI FRANCHI. MIRALLAS TITOLARE. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

04 ottobre 2018 23:18

Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina

04 ottobre 2018 12:29

Napoli, clamoroso esposto alla Figc: “Inter-Juventus va rigiocata, risultato da invalidare!”

03 maggio 2018 09:37

Paura a Recoaro, paese di Orsato! L'arbitro tenuto sotto vigilanza: "I miei bambini sono agitati"

01 maggio 2018 22:41

Esplode la polemica sul "fratello" juventino dell'arbitro Orsato

30 aprile 2018 11:30

Labiale Tagliavento e "Orsato promosso" di Allegri. Juventus nei guai, indaga la procura

29 aprile 2018 23:04

VIDEO, Allegri a Tagliavento: "È andato bene Orsato" la risposta "Promosso"

29 aprile 2018 13:37

Regali Orsato alla Juventus. Rosso dubbio a Vecino, manca il rosso a Pjanic e grazia Cuadrado

28 aprile 2018 21:35

VIDEO, la Fiesole canta "Insensibile" a Orsato per aver concesso rigore contro la Fiorentina

15 aprile 2018 16:40

Orsato: “Napoli-Fiorentina la notte più brutta della mia vita. C’era aria di tragedia, non la dimenticherò mai”

14 aprile 2017 12:49

Orsato: "Napoli-Fiorentina la notte più brutta della mia vita. C'era aria di tragedia, non la dimenticherà mai"

14 aprile 2017 12:46

La moviola di Fiorentina - Milan, alla viola manca un rigore, Tomovic è da rosso ma fuori area

26 settembre 2016 09:32

Fiorentina-Milan, fischia Orsato: con lui al Franchi non vinci mai

22 settembre 2016 14:55

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