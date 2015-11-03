Notizie Orsato Fiorentina

Orsato: "VAR a chiamata? L'Italia è sempre stata in prima linea su tutto, siamo già pronti"
13 gennaio 2025 18:20
Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"
26 febbraio 2024 12:47
L'Arabia offre il doppio dello stipendio a Orsato per arbitrare nel campionato saudita. L'arbitro riflette
27 dicembre 2023 12:21
Orsato confessa: "Non volevo il VAR, pensavo che peggiorasse le cose, adesso mi sento tranquillo"
11 ottobre 2023 12:51
Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"
20 maggio 2023 15:43
Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti
08 maggio 2023 00:11
Ci sarà un po' di azzurro in Argentina-Croazia: dirigerà Orsato con una squadra arbitrale tutta italiana
11 dicembre 2022 21:33
Nazione, scintille tra Pradè ed Orsato a fine gara: l’arbitro l’ha allontanato con male parole
13 settembre 2022 09:05
Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"
12 settembre 2022 12:27
La scena più brutta della serata, discussione tra Biraghi, Gonzalez e Cabral per chi tirasse il rigore
06 febbraio 2022 11:43
Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"
18 gennaio 2022 18:23
Corriere dello Sport svela: "Orsato beccato a copiare i test nel raduno post pandemia"
19 ottobre 2021 10:18
Il grande errore di Orsato che ha favorito la Juventus, ma non verrà fermato dall'AIA
18 ottobre 2021 18:18
Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten
04 gennaio 2021 10:03
Fiorentina-Bologna il 3 alle ore 15:00 verrà diretta da Orsato. Al Var ci sarà Nasca
01 gennaio 2021 16:25
Orsato sarà l'arbitro della partita Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico
29 ottobre 2020 13:06
Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic
03 maggio 2020 18:12
Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina. Era fallo su Milenkovic, errore mancata chiamata dal Var
26 gennaio 2020 06:27
Fiorentina-Genoa, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra le due squadre. Nessuna vittoria del Grifone
24 gennaio 2020 13:33
Fiorentina-Genoa sarà arbitrata da Orsato della sezione di Schio. Al Var ci sarà Giacomelli
23 gennaio 2020 12:10
Moviola Fiorentina-Roma: eccessivo il giallo a Castrovilli, Pezzella rischia il rosso e sulla regola del vantaggio..
21 dicembre 2019 10:40
Lanciato sul campo del Franchi un grosso oggetto simile ad un bullone. Episodio segnalato alla procura
21 dicembre 2019 00:12
Orsato nega al 64' un rigore ai viola su Castrovilli che viene ammonito per simulazione
20 dicembre 2019 23:29
Fiorentina-Roma, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra i due club. Sono solo due le vittorie dei viola
19 dicembre 2019 14:55
Fiorentina-Roma sarà diretta da Orsato. Al Var ci sarà Aureliano
19 dicembre 2019 12:24
Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"
23 settembre 2019 21:14
Orsato: "Alla prossima la partita finisce". Cori razzisti contro Dalbert, l'Atalanta rischia una sanzione
23 settembre 2019 12:01
Fiorentina, il big Orsato arbitrerà contro l'Atalanta. Torna dopo la punizione Massa
19 settembre 2019 11:42
Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…
07 marzo 2019 15:13
Moviola Gazzetta, Mandragora andava espulso, il suo intervento con il piede a martello su Pezzella...
04 febbraio 2019 11:32
CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati
04 febbraio 2019 09:20
Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta
01 dicembre 2018 15:05
De Marco commenta Orsato:"Una garanzia il suo nome. Fino agli errori di Milano.."
30 novembre 2018 19:42
Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante
08 ottobre 2018 10:27
Grosso errore di Orsato, Acerbi scalcia Simeone in area, nessun rigore e Var ignorato
07 ottobre 2018 15:36
CHE ORSATO STIA NELL’OMBRA: PAROLA DI FRANCHI. MIRALLAS TITOLARE. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
04 ottobre 2018 23:18
Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina
04 ottobre 2018 12:29
Napoli, clamoroso esposto alla Figc: “Inter-Juventus va rigiocata, risultato da invalidare!”
03 maggio 2018 09:37
Paura a Recoaro, paese di Orsato! L'arbitro tenuto sotto vigilanza: "I miei bambini sono agitati"
01 maggio 2018 22:41
Esplode la polemica sul "fratello" juventino dell'arbitro Orsato
30 aprile 2018 11:30
Labiale Tagliavento e "Orsato promosso" di Allegri. Juventus nei guai, indaga la procura
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29 aprile 2018 13:37
Regali Orsato alla Juventus. Rosso dubbio a Vecino, manca il rosso a Pjanic e grazia Cuadrado
28 aprile 2018 21:35
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Orsato: “Napoli-Fiorentina la notte più brutta della mia vita. C’era aria di tragedia, non la dimenticherò mai”
14 aprile 2017 12:49
Orsato: "Napoli-Fiorentina la notte più brutta della mia vita. C'era aria di tragedia, non la dimenticherà mai"
14 aprile 2017 12:46
La moviola di Fiorentina - Milan, alla viola manca un rigore, Tomovic è da rosso ma fuori area
26 settembre 2016 09:32
Fiorentina-Milan, fischia Orsato: con lui al Franchi non vinci mai
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