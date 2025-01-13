Orsato: "VAR a chiamata? L'Italia è sempre stata in prima linea su tutto, siamo già pronti"

L'ex arbitro Daniele Orsato, entrato a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) da pochi giorni, è stato intervistato da Rai Radio 1 in merito alla novità sperimentata in questo fine settima...

L'ex arbitro Daniele Orsato, entrato a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) da pochi giorni, è stato intervistato da Rai Radio 1 in merito alla novità sperimentata in questo fine settimana in Inghilterra dove le decisioni prese al VAR sono state spiegate al pubblico. "Siamo a disposizione per attuare qualsiasi nuova riforma che possa aiutare gli arbitri e il mondo del calcio. Se Uefa, Fifa e Ifab riterranno che l'Italia possa provare certi esperimenti, noi saremo in prima linea. L'Italia è stata sempre pioniera su tante cose. Noi saremo sempre pronti, siamo già prontissimi".

TENERANI RIVELA: “LA ROMA VUOLE PRENDERE KAYODE E PUÒ LIBERARE CRISTANTE PER LA FIORENTINA”

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