La moviola di Fiorentina - Milan, alla viola manca un rigore, Tomovic è da rosso ma fuori area

La moviola dà ragione alla squadra viola, mentre Orsato non brilla. Tutti gli episodi

Questa la moviola dei maggiori quotidiani il giorno dopo Fiorentina - Milan

Corriere dello Sport: "Gonzalo Rodriguez su Bacca, arriva il giallo, era da arancione (tiene il piede basso e forse per questo se la cava). Manca il giallo per Kucka (da dietro su Borja Valero).

Manca un rigore per la Fiorentina: Paletta abbraccia e strattona Kalinic, è nell’angolo di competenza di Orsato, non c’erano dubbi. Calabria trattiene Borja Valero: giusto il rigore e il giallo. Vecino non fa fallo su Niang (si impunta da solo), Bacca ferma volontariamente il pallone con le mani: non c’è buonsenso, doveva essere ammonito. Tomovic su Luiz Adriano: fuori area ma da rosso”.

Gazzetta dello Sport: "Fallo di Tomovic su Luiz Adriano: contatto pochi centimetri prima dell’area di rigore, manca punizione dal limite e rosso al difensore viola. Nel primo tempo rischia Paletta per un abbraccio su Kalinic. Rigore Fiorentina: netta la trattenuta di Calabria, corretta l’ammonizione perché non è chiara occasione da gol. Non sono da giallo Salcedo e Bacca per i rispettivi falli di mano"