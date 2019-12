di Lisa Grelloni

Venerdì alle 20.45 andrà in scena Fiorentina-Roma, dopo le quattro sconfitte consecutive i viola arrivano alla sfida con un morale più alto visto il pareggio acciuffato al 92’ con l’Inter grazie alla splendida rete del classe 2000 Vlahovic anche se la panchina di Montella continua a tremare. I giallorossi invece vengono da una striscia di quattro risultati positivi, tre vittorie in quattro gare. Andiamo ora a vedere i risultati degli ultimi dieci precedenti giocati all’Artemio Franchi tra i due club:

2009-2010 Fiorentina-Roma 0-1 82’ Vucinic

2010-2011 Fiorentina-Roma 2-2 21’ Mutu, 35’ Gamberini, 27′ Totti, 52’ Totti

2011-2012 Fiorentina-Roma 3-0 17’ Jovetic, 44’ Gamberini, 86’ Santiago Silva

2012-2013 Fiorentina-Roma 0-1 92’ Osvaldo

2013-2014 Fiorentina-Roma 0-1 26’ Nainggolan

2014-2015 Fiorentina-Roma 1-1 19’ Gomez, 49’ Ljajic

2015-2016 Fiorentina-Roma 1-2 6’ Salah, 34’ Gervinho, 94’ Babacar

2016-2017 Fiorentina-Roma 1-0 82’ Badelj

2017-2018 Fiorentina-Roma 2-4 5’ Gerson, 19’ Veretout, 30’ Gerson, 39’ Simeone, 50’ Manolas, 87’ Perotti

2018-2019 Fiorentina-Roma 1-1 32’ Veretout, 85’ Florenzi

Come possiamo dedurre nelle ultime dieci gare, sono 5 le vittorie della Roma, 2 quelle della Fiorentina e 3 i pareggi. L’ultima vittoria dei gigliati è stata siglata da Milan Badelj e risale alla stagione 2016-2017 quando la Fiorentina era allenata dal portoghese Paulo Sousa. Il risultato più frequente? L’1-1. Nelle ultime 10 stagioni l’arbitro che ha diretto più Fiorentina-Roma è Mazzoleni con ben 4 match. Queste mattina l’AIA ha reso note le varie designazioni arbitrali, sarà Orsato a dirigere la partita in programma domani sera. Il direttore di gara della sezione di Schio non è un fischietto fortunato per la Fiorentina ed è al suo secondo Fiorentina-Roma, il primo risale al 2015-2016, la gara finì 2-1 per i giallorossi.