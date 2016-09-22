Fiorentina-Milan, fischia Orsato: con lui al Franchi non vinci mai

Fiorentina-Milan sarà arbitrata da Daniele Orsato. Non un direttore di gara che porta particolarmente fortuna alla viola: in 25 gare dirette dal fischietto di Schio sono state ben 12 le sconfitte per...

Fiorentina-Milan sarà arbitrata da Daniele Orsato. Non un direttore di gara che porta particolarmente fortuna alla viola: in 25 gare dirette dal fischietto di Schio sono state ben 12 le sconfitte per la Fiorentina, con 9 vittorie e 4 pareggi. Un altro dato negativo, per chi crede alla cabala, consiste nel fatto che negli ultimi 7 anni la Fiorentina ha vinto soltanto una volta, al Franchi, quando l'arbitro è stato Orsato.