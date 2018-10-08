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Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante

Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport dalla quale citiamo la pagella per l’arbitro Orsato di Schio votato con un 6 poiché il presunto rigore su Simeone non sarebbe netto:“Par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 10:27
Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato
Rassegna Stampa
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Simeone
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Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport dalla quale citiamo la pagella per l’arbitro Orsato di Schio votato con un 6 poiché il presunto rigore su Simeone non sarebbe netto:

Partita complicatissima, impossibile portarla a casa senza sbavature. Ma la scelta di non punire l’intervento di Acerbi su Simeone, seppur non eclatante, è un errore che gli toglie mezzo voto”

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