Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante
Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport dalla quale citiamo la pagella per l’arbitro Orsato di Schio votato con un 6 poiché il presunto rigore su Simeone non sarebbe netto:“Par...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 10:27
Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport dalla quale citiamo la pagella per l’arbitro Orsato di Schio votato con un 6 poiché il presunto rigore su Simeone non sarebbe netto:
“Partita complicatissima, impossibile portarla a casa senza sbavature. Ma la scelta di non punire l’intervento di Acerbi su Simeone, seppur non eclatante, è un errore che gli toglie mezzo voto”