Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina
Diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di seria A, ecco le scelte per Lazio-Fiorentina, per la partita è stato designato Orsato, con i seguenti collaboratori:GUARDALINEE: COSTANZO –...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 12:29
Diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di seria A, ecco le scelte per Lazio-Fiorentina, per la partita è stato designato Orsato, con i seguenti collaboratori:
GUARDALINEE: COSTANZO – PRENNA
QUARTO UOMO: ABBATTISTA
VAR: GUIDA
AVAR: VUOTO
Da segnalare il turno di riposo per Valeri, l’arbitro di Fiorentina-Atalanta e del tanto discusso rigore su Chiesa.