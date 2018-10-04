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Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina

Diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di seria A, ecco le scelte per Lazio-Fiorentina, per la partita è stato designato Orsato, con i seguenti collaboratori:GUARDALINEE: COSTANZO –...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 12:29
Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina - Arbitro Valeri
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Diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di seria A, ecco le scelte per Lazio-Fiorentina, per la partita è stato designato Orsato, con i seguenti collaboratori:

GUARDALINEE: COSTANZO – PRENNA

QUARTO UOMO: ABBATTISTA

VAR: GUIDA

AVAR: VUOTO

Da segnalare il turno di riposo per Valeri, l’arbitro di Fiorentina-Atalanta e del tanto discusso rigore su Chiesa.

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