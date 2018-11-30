De Marco commenta Orsato:"Una garanzia il suo nome. Fino agli errori di Milano.."

L'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato le designazioni arbitrali della 14esima giornata di serie A e si è soffermato anche sulla scelta di Orsato per il big match Fiorentina-Juventus: "È giusto ch...

L'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato le designazioni arbitrali della 14esima giornata di serie A e si è soffermato anche sulla scelta di Orsato per il big match Fiorentina-Juventus: "È giusto che sia riproposto Orsato per questa partita. Io sono sicuro che farà un’ottima partita sabato, è sempre stato sinonimo di garanzia. Fino all'episodio in Inter-Juventus era così, poi ha pagato a caro prezzo perché era da parecchio tempo che non veniva riproposto in gare di cartello".

Radio Marte