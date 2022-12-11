Ci sarà un po' di azzurro in Argentina-Croazia: dirigerà Orsato con una squadra arbitrale tutta italiana

Sudamerica contro Europa, Argentina contro Croazia. Ma ci sarà spazio anche per un pizzico d'azzurro nella prima semifinale della Coppa del Mondo in Qatar che prenderà il via martedì 13 dicembre alle...

Sudamerica contro Europa, Argentina contro Croazia. Ma ci sarà spazio anche per un pizzico d'azzurro nella prima semifinale della Coppa del Mondo in Qatar che prenderà il via martedì 13 dicembre alle 20. Ci sarà spazio per l'Italia proprio perché ad arbitrare sarà Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, 47 anni, sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (Pistoia) e Paolo Valeri (Roma 2).

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