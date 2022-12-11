Fratello Amrabat posta foto con maglie di Barcellona e Liverpool. Poco rispetto verso la Fiorentina

Che il mondo del calcio non conoscesse il rispetto non è una novità, quello che sta accadendo oggi intorno ad Amrabat ne è la prova

Il grande mondiale di Amrabat con il Marocco sta facendo accendere i riflettori a tutti i grandi club sul centrocampista della Fiorentina. Nei giorni scorsi si è parlato di Liverpool interessato al marocchino ma non solo, sono tante le squadre che stanno chiedendo informazioni, come rivelato anche dall'agente del giocatore.

Nella giornata di ieri, dopo l'ennesima grande prestazione al mondiale, con conseguente passaggio del turno, una famosa pagina Instagram, ha postato il fotomontaggio di Amrabat con le maglie di Barcellona, Manchester United e Liverpool scrivendo: "Con quale club firmerà Amrabat?".

Un post offensivo e che mostra nessun rispetto verso la Fiorentina e i suoi tifosi. Club in cui gioca Amrabat nel quale ha anche un lungo contratto ancora in essere (la scadenza è nel 2025). Questo post è stato anche ripostato dal fratello del giocatore, vale a dire Nordim Amrabat, che nelle sue storie di Instagram ha condiviso questo pensiero. Non va bene. Serve rispetto.

MESSI SCRIVE A BATISTUTA

https://www.labaroviola.com/messi-scrive-a-batistuta-un-grande-onore-essere-al-tuo-livello-non-conta-il-nome-conta-largentina/195366/