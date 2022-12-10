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Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"

Batistuta scrive a Messi, il giocatore più forte del mondo risponde al bomber della Fiorentina. La storia dell'Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 16:46
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Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"

E' il messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale da Gabriel Omar Batistuta e indirizzato a Leo Messi. Con il gol firmato su rigore ieri sera contro l'Olanda, nel quarto di finale dei Mondiali di calcio, la 'Pulce' dell'Argentina ha raggiunto l'ex attaccante della  Fiorentina in vetta alla classifica dei marcatori dell'Albiceleste in una fase finale della Coppa del mondo. Entrambi hanno realizzato con 10 reti.

Dopo è arrivata anche la risposta a Batistuta, a scrivere al bomber della Fiorentina lo stesso Leo Messi, che ha detto: "Grazia davvero Bati, un grande onore per me essere al tuo livello, l'importante è che continuino ad esserci tanti gol della nostra squadra nel mondiale, non importa chi li fa"

LE CONTINUE PROVOCAZIONI DEGLI OLANDESI AGLI ARGENTINI

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