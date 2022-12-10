Dumfries e gli olandesi a infastidire tutti i rigoristi dell'Argentina. Cosi nasce la reazione albiceleste

Una serie costante di provocazioni con il brutto gesto di andare sempre a infastidire colui che doveva battere il rigore per l'Argentina

Era accaduta la stessa cosa in Twente-Fiorentina, preliminari di Conference League, provocazioni prima e durante la partita contro i viola da parte degli olandesi, iniziò il loro tecnico subito dopo la gara di andata a Firenze, poi si continuò allo stadio con continue provocazioni verso i giocatori della Fiorentina. Stessa cosa è successa in occasione di Olanda-Argentina, prima della partita ci ha pensato Van Gaal a provocare Messi, poi durante la partite le cose sono aumentate, con battibecchi costanti (Parades ha anche scagliato un pallone in panchina), anche sul gol del pareggio del 2-2 ci sono state diverse prese in giro ma l'apice è stato nel momento dei calci di rigore dove i giocatori olandesi, con Drumfies in testa, andavano a infastidire tutti i giocatore dell'Argentina che si stavano apprestando a battere i calci di rigore. Alla fine, ottenuta la vittoria, la reazione albiceleste è stata virale