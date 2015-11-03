Labaro Viola

Notizie Dumfries Fiorentina

Sportitalia riporta: "Dodò è stato proposto all'Inter, ma non ci sono margini concreti nella trattativa"

27 dicembre 2025 11:18

Biasin sulle voci Dodo-Inter: "Sembra più una notizia mediatica. L'Inter spera di trattenere Dumfries"

07 luglio 2025 19:01

Tuttosport: "Dodô-Inter: pista calda solo dopo l’addio di Dumfries. Chivu apprezza il brasiliano"

07 luglio 2025 11:44

Fiorentina, Inter e le clausole. Anche i nerazzurri tremano: chi paga 30 milioni prende Dumfries

02 luglio 2025 16:44

Inter in emergenza sulle fasce contro la Fiorentina: Dimarco è out per febbre, Dumfries è squalificato

09 febbraio 2025 13:02

Comuzzo e Dumfries ammoniti, erano diffidati, salteranno Inter-Fiorentina di lunedì. In campo giovedì

04 febbraio 2025 17:23

Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale

02 gennaio 2025 22:19

L'Inter si ritira dalla corsa a Kayode, troppi 40 milioni per assicurarsi il dopo Dumfries

22 giugno 2024 22:24

Dumfries fa dietro front e si scusa: "Mostrare quello striscione un errore. Non sono stato intelligente"

29 aprile 2024 18:26

Dumfries, rischia multa per aver esposto lo striscione contro Theo Hernandez, indagine della procura FIGC

29 aprile 2024 17:28

Festa Inter, il derby non finisce mai: striscione di Dumfries contro Theo Hernandez

28 aprile 2024 19:14

Tifoso bolognese urla "sei una sci***a" a Dumfries durante Bologna-Inter. C'è la reazione: "Cosa hai in testa?"

10 marzo 2024 18:09

Bastoni verso il rientro con la Fiorentina, Dumfries non si è allenato oggi con il gruppo di Inzaghi

24 gennaio 2024 17:43

Dumfries e gli olandesi a infastidire tutti i rigoristi dell'Argentina. Cosi nasce la reazione albiceleste

10 dicembre 2022 12:47

Tuttosport sicuro, Odriozola potrebbe tornare in Italia, Ingazhi lo vuole all'Inter al posto di Dumfries

11 giugno 2022 12:51

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