Fiorentina, Inter e le clausole. Anche i nerazzurri tremano: chi paga 30 milioni prende Dumfries

Attenzione al futuro di Denzel Dumfries. Non è detto che resti all’Inter secondo La Gazzetta dello Sport: “Il mercato è in evoluzione, non tutto è preventivabile. Attenzione, dunque, anche gli scenari meno attesi. Dumfries, ad esempio: nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, attivabile entro la metà di luglio. È una cifra relativamente bassa, che può stuzzicare diversi club in giro per l’Europa. E un addio dell’olandese non sarebbe semplice da gestire, anche se – va detto – per ora non si registrano segnali in tal senso”, si legge. La novità è questa clausola all’interno del suo contratto, inserita in fase di rinnovo quando l’Inter temeva di perderlo a zero. Lo riporta SOS Fanta.