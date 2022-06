Tuttosport sicuro, Odriozola potrebbe tornare in Italia, Ingazhi lo vuole all’Inter al posto di Dumfries

Odriozola sta per lasciare la Fiorentina per tornare come da accordi al Real Madrid. Secondo quello che riporta Tuttosport, l’Inter si starebbe muovendo per imbastire una trattiva con i blancos con lo scopo di portare a Milano Odriozola. Inzaghi lo vede come il perfetto sostituto in caso di addio di Dumfries. I “Blancos” chiedono 20 milioni, con 4 milioni da garantire la giocatore come stipendio. I neroazzurri ci pensano, lo spagnolo torna in Italia?

