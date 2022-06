Corvino sta con i procuratori: “Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole”

Rocco Commisso sta combattendo contro le pazze commissioni dei procuratore che stanno cambiando il mercato, secondo il patron viola ci vorrebbero delle regole, ma non la pensa allo stesso modo l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, che alla Gazzetta dello Sport, su precisa domanda, ha risposto:

Alle commissioni ai procuratori andrebbe messo un tetto?

«Allora dovremmo mettere un limite alle cifre per gli acquisti e agli ingaggi. Io penso che il libero mercato non si possa limitare, sennò non sarebbe più libero. Chi ha i soldi può spenderli come crede, chi ne ha pochi o non ne ha deve essere bravo a fare mercato lo stesso. È giusto che ci siano delle regole e che si rispetti l’etica, ma non dobbiamo fare i moralisti. Sono liberista».

BUCCHIONI PARLA DI SUAREZ