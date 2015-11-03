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Notizie Procuratori Fiorentina

Sarà un'estate intensa per il DS Pradè. Tra cambiamenti societari e collaborazioni con nuovi procuratori

03 luglio 2024 10:39

De Laurentiis: "Burocrazia intralcia la costruzione di nuovi stadi. Procuratori vero problema del calcio"

22 maggio 2024 17:56

Società e procuratori nel mirino del UE, in arrivo norme anti riciclaggio per le operazioni di mercato

27 aprile 2024 17:28

Gli agenti costano troppo alle squadre di calcio, la Fiorentina dà ai procuratori il 6% del fatturato

14 ottobre 2023 13:49

La società viola incontra i procuratori, confronto su tutti i temi e dibattito per risolvere i problemi

01 giugno 2023 17:51

Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"

11 giugno 2022 12:09

Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione

08 giugno 2022 14:40

La Salernitana con Commisso: "Il sistema procuratori va cambiato, le commissioni sono scandalose"

07 giugno 2022 12:21

Nuove regole per procuratori, conflitto d'interessi nelle trattative solo se le società sono d'accordo

09 febbraio 2022 22:47

La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"

17 gennaio 2022 18:00

"La battaglia di Commisso sugli agenti è giusta, ma rischia di rovinare la stagione alla Fiorentina"

16 gennaio 2022 14:07

Figc dà ragione a Commisso, Federazione vuole accettare 10 regole della Fiorentina sui procuratori

28 dicembre 2021 16:09

La Fiorentina propone 10 regole per i procuratori: "Percentuale fissa pagata da chi compra"

27 dicembre 2021 13:12

"Ai procuratori percentuale fissa del 6%". La Fifa dà ragione alla Fiorentina, battaglia quasi vinta

17 dicembre 2021 12:53

Joe Barone propone: "Io e Commisso vogliamo commissione a percentuale fissa per i procuratori"

15 dicembre 2021 10:01

Pres. Assoagenti: "I procuratori non comandano, sono i primi a sostenere e a volere il bene del calcio"

16 ottobre 2021 12:15

Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori

19 giugno 2021 18:53

Guerra tra procuratori per Castrovilli? L'accusa: "Pressioni per passare ad Alessandro Lucci"

06 maggio 2021 19:06

Criscitiello: "Biraghi e Laurini in Viola è roba da cinema. Gli agenti cambiano la vita dei calciatori"

04 settembre 2017 12:56

Fiorentina al top con le spese degli agenti. Ecco quanto ha speso la società viola per i procuratori

20 giugno 2017 10:39

Quanto costano i procuratori in serie A? La Fiorentina è al quarto posto in Italia

01 giugno 2017 18:13

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