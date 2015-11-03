Notizie Procuratori Fiorentina

Sarà un'estate intensa per il DS Pradè. Tra cambiamenti societari e collaborazioni con nuovi procuratori
03 luglio 2024 10:39
De Laurentiis: "Burocrazia intralcia la costruzione di nuovi stadi. Procuratori vero problema del calcio"
22 maggio 2024 17:56
Società e procuratori nel mirino del UE, in arrivo norme anti riciclaggio per le operazioni di mercato
27 aprile 2024 17:28
Gli agenti costano troppo alle squadre di calcio, la Fiorentina dà ai procuratori il 6% del fatturato
14 ottobre 2023 13:49
La società viola incontra i procuratori, confronto su tutti i temi e dibattito per risolvere i problemi
01 giugno 2023 17:51
Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"
11 giugno 2022 12:09
Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione
08 giugno 2022 14:40
La Salernitana con Commisso: "Il sistema procuratori va cambiato, le commissioni sono scandalose"
07 giugno 2022 12:21
Nuove regole per procuratori, conflitto d'interessi nelle trattative solo se le società sono d'accordo
09 febbraio 2022 22:47
La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"
17 gennaio 2022 18:00
"La battaglia di Commisso sugli agenti è giusta, ma rischia di rovinare la stagione alla Fiorentina"
16 gennaio 2022 14:07
Figc dà ragione a Commisso, Federazione vuole accettare 10 regole della Fiorentina sui procuratori
28 dicembre 2021 16:09
La Fiorentina propone 10 regole per i procuratori: "Percentuale fissa pagata da chi compra"
27 dicembre 2021 13:12
"Ai procuratori percentuale fissa del 6%". La Fifa dà ragione alla Fiorentina, battaglia quasi vinta
17 dicembre 2021 12:53
Joe Barone propone: "Io e Commisso vogliamo commissione a percentuale fissa per i procuratori"
15 dicembre 2021 10:01
Pres. Assoagenti: "I procuratori non comandano, sono i primi a sostenere e a volere il bene del calcio"
16 ottobre 2021 12:15
Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori
19 giugno 2021 18:53
Guerra tra procuratori per Castrovilli? L'accusa: "Pressioni per passare ad Alessandro Lucci"
06 maggio 2021 19:06
Criscitiello: "Biraghi e Laurini in Viola è roba da cinema. Gli agenti cambiano la vita dei calciatori"
04 settembre 2017 12:56
Fiorentina al top con le spese degli agenti. Ecco quanto ha speso la società viola per i procuratori
20 giugno 2017 10:39
Quanto costano i procuratori in serie A? La Fiorentina è al quarto posto in Italia
01 giugno 2017 18:13
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