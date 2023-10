Gli agenti costano troppo alle squadre di calcio, la Fiorentina dà ai procuratori il 6% del fatturato

TMW fa un interessantissimo focus sui bilanci della Serie A e sui costi dei procuratori. “Anche i procuratori hanno inciso in questo processo perché sono bravi a fare il loro lavoro ed alzare i prezzi. In questo mondo crescono i ricavi ma allo stesso tempo crescono anche i costi. Ci vogliono delle regole chiare per limitarli e rendere tutto più sostenibile”. Ha parlato così ieri Urbano Cairo al Festival di Trento, dando – come sempre accade – la colpa agli agenti di tutti i problemi del calcio. Il Presidente del Torino indica la luna e noi la guardiamo volentieri: il Torino nel 2012 fatturava 29 milioni di euro, ora 112,7. Gli emolumenti per i procuratori sono di 2 milioni. Pari all’1,8% dell’intero fatturato. I costi sono di 117, quindi dove finiscono gli altri 115?

La verità è che i club fanno i prezzi, i club decidono quanto spendere. E se spendere per i giocatori. Cairo potrebbe rendere tutto più sostenibile, ma evidentemente non può tagliare i compensi dei calciatori. O forse non vuole. Poi è stato il tempo di Iervolino, di lamentarsi. “Quando in un sistema economico gli imprenditori perdono e guadagnano solamente gli intermediari bisogna riflettere parecchio… Io sono da poco nel calcio ma a livello di Lega siamo in difficoltà. Ci sono diverse cose da rivedere, anche il rapporto con i procuratori e i calciatori. Io ho alzato più di tutti la voce perché non sopporto i ricatti degli agenti o le loro richieste quando i loro assistiti fanno bene 3 partite. In effetti nel caso di specie della Salernitana sono stati pagati 8,8 milioni di euro, con un fatturato di 46 milioni. Ma chi li ha spesi? Ovviamente lo stesso Presidente. La Salernitana ha speso più dell’Atalanta che in quel periodo ha preso Ederson, Lookman, Soppy, Hojlund, più il riscatto di Boga e quello di Demiral. Senza contare le cessioni.

Come è possibile? Sarebbe bello potere vedere un dato non aggregato, voce per voce, a chi vanno i soldi e quanto vengono pagati gli agenti. Ed è una battaglia degli agenti da anni, anche loro vorrebbero più trasparenza. Eppure la FIGC non lo fa. Perché? La realtà è che tutti quanti non hanno l’intenzione che il pubblico e i giornalisti sappiano la verità. Gli agenti fanno il proprio lavoro, ma – come abbiamo sempre scritto – non puntano la pistola sulla tempia a nessuno. Se uno ti porta una offerta da 85 milioni per Hojlund, qual è il prezzo giusto per un lavoro del genere? Chiediamolo tutti insieme alla FIGC: dateci un elenco con le operazioni e quanto un agente (o il pool di agenti) è stato effettivamente pagato per ogni operazione. Invece no, è troppo comodo dire che è colpa degli agenti e poi pagare 8,8 milioni di commissioni, più dell’Atalanta, della Lazio, del Sassuolo.

E poi c’è chi dice che il calciomercato è troppo lungo, come Carnevali. Che problema c’è? Trovate una linea comune con la FIFA per aprire e chiudere le sessioni tutti nello stesso momento. Non che l’Italia chiude al 15 di agosto e la Premier al 31, così se ti arriva un’offertona dal Liverpool per Berardi non puoi nemmeno sostituirlo. Perché poi quando conviene – come per Maxime Lopez – il calciomercato fino al 31 agosto è più che positivo. I club vogliono la moglie ubriaca e la botte piena.

Un po’ di numeri

Juventus

Ultimo fatturato: 507 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 51,3

Incidenza: 10%

Roma

Ultimo fatturato: 205 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 21,1 milioni

Incidenza: 10%

Inter

Ultimo fatturato: 430 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 20,6 milioni

Incidenza: 4,7%

Fiorentina

Ultimo fatturato: 233,6 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 13,6 milioni

Incidenza: 5,8%

Napoli

Ultimo fatturato: 175,9 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 12,5

Incidenza: 7%

Milan

Ultimo fatturato: 400 milioni

Agenti (per anno solare 2022): 12 milioni

Incidenza: 3%

