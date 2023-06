La società viola incontra i procuratori, confronto su tutti i temi e dibattito per risolvere i problemi

È avvenuto oggi al Viola Park l’incontro tra la Presidenza della Fiorentina e l’Associazione che rappresenta agenti e procuratori. L’incontro è iniziato con un tour del Viola Park, nel corso del quale il Direttore Generale Joe Barone ha parlato del progetto e del percorso della Fiorentina.

Tanti i complimenti per la bellezza e grandezza del centro sportivo e gli auguri per ottenere i risultati sperati, anche da parte di Giovanni Branchini, non solo entusiasta di quella che sarà la nuova casa della Fiorentina ma ha anche felice del fatto che, per la prima volta nel calcio italiano, avviene un incontro di questo tipo.

Non è stata una semplice visita ma un vero e proprio summit sulle commissioni e sulle 10 regole che la società di Commisso ha presentato alla Fifa sul tema dei procuratori. Il Presidente ha espresso come, tramite il dialogo e la condivisione si possano rispettare le regole ed i ruoli di tutti.

Un altro importante tema toccato da Joe Barone è quello della necessità di modificare le attuali liste per portare a numeri più alti i ragazzi italiani cresciuti nelle Società.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BIANCO