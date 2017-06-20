Fiorentina al top con le spese degli agenti. Ecco quanto ha speso la società viola per i procuratori

Quanto spende la serie A e la Fiorentina per i procuratori e le loro commissioni per acquisti e cessioni. L'approfondimento del Corriere Fiorentino

Quanto ha speso la Fiorentina e tutte le squadre di serie A con gli agenti dei calciatori per commissioni acquisti o cessioni? Se lo chiede il Corriere fiorentino che snocciola tutti i costi. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 le società di serie A hanno hanno pagato ai procuratori 193,3 milioni di euro, di cui il 59,4 per cento (115 milioni) usciti dalle tasche di 5 club: Juventus, Milan, Inter, Napoli e proprio la Fiorentina.

Per quanto riguarda il club viola, nel 2015 ha versato ai procuratori con cui ha trattato gli acquisti o le cessioni dei calciatori ben 10,2 milioni di euro. Dietro solo all’Inter con 15,5. Nel 2016, invece, la spesa è salita a 12,9 milioni, con la Juventus a 51,8, l’Inter 23,4, il Milan 15,5 e il Napoli 12,9.