Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori

Come riporta il Corriere fiorentino, tra il 2019 e il 2020, la Fiorentina ha sborsato 18,3 milioni di euro in commissioni per i procuratori, 9,7 dei quali negli ultimi dodici mesi. Dal 2016 ad oggi solo Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli hanno speso di più. Ma se la Fiorentina non ha avuto intenzione di “diventare una controllata” di Jorge Mendes, non si può dire lo stesso in riferimento a Davide Lippi: in due anni, ha portato a Firenze (come agente o come intermediario) Ribéry, Caceres, Lirola, Boateng, Borja Valero e Quarta. Praticamente una colonia, sottolinea il quotidiano.

