Di Marzio: “Fiorentina su Zappacosta, i Viola vogliono chiudere ma occhio all’Inter”

Oltre all’allenatore, la dirigenza viola continua a cercare rinforzi per la prossima stagione. Per la fascia interessa Davide Zappacosta. La Fiorentina spera che non arrivino grandi offerte da club più importanti per il classe 1992 di proprietà del Chelsea, in modo da riuscire a chiudere. Sull’esterno c’è anche l’Inter che potrebbe inserirlo come contropartita nell’operazione Hakimi con i blues. La Fiorentina però vorrebbe comprarlo perché intende puntarci davvero, considerando la possibile partenza di Lirola che piace a Marsiglia e Atalanta. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

