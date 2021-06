ITALIANO VUOLE LA FIORENTINA, TECNICO PROVATO E COMBATTUTO. ENTRO LUNEDI RISPOSTA DEFINITIVA

Dopo la rottura con Gattuso, aldilà dei normali contatti con altri allenatori, la Fiorentina ha individuato in Vincenzo Italiano il giusto profilo per la panchina viola. La grande difficoltà è rappresentata dal rinnovo di contratto con lo Spezia arrivato solo qualche settimana fa.

Questo è il grande ostacolo di questa operazione.

Vero che esiste una clausola di rescissione, pagabile solo dal tecnico, di 1 milione di euro, ma è anche vero che aldilà delle clausole, è un discorso di correttezza e morale. Italiano, in casa di addio allo Spezia, andrebbe a creare un danno non da poco al club ligure, il club che lo ha lanciato e fatto crescere.

I contatti sono iniziati da subito, immediatamente dopo la fine del rapporto con Gattuso, le difficoltà, come detto, sono sembrate subito evidenti con la stessa Fiorentina che non vuole rovinare i rapporti con lo Spezia. Nella giornata di ieri, come raccontato (LEGGI QUI) c’era stato quasi uno stop alle trattative considerate le difficoltà ma nelle ultime ore c’è stata una telefonata tra i viola e Italiano, con l’allenatore parecchio provato da questo bivio per la sua carriera, da una parte la grande voglia di accettare la possibiltà della Fiorentina, ma lo stesso tecnico è consapevole della situazione in cui si trova, non vuole tradire lo Spezia in questo modo.

La società gigliata ha dato al tecnico due giorni di tempo, entro lunedi ci deve essere una risposta definitiva. Non c’è tempo da perdere. La vicenda Gattuso ne ha già fatto perdere tanto.

Flavio Ognissanti