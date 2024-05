La UEFA fa chiarezza: il nono posto potrebbe vale la Conference se la Fiorentina vince la Coppa

Il Napoli ha ancora qualche speranza di agganciare l’Europa. Un posticino, un barlume, un pallidissimo raggio di sole internazionale che è sbucato all’improvviso nel cielo caricato di nuvoloni neri dal pareggio di venerdì al Franchi contro la Fiorentina e, soprattutto, dalla vittoria di ieri del Torino con il Milan. A una giornata dal termine, la classifica è la seguente: Viola ottava con 54 punti, Toro nono con 53 e azzurri decimi, scavalcati anche dalla squadra di Juric, a 52 . Discesa libera, una caduta senza fine. Eppure c’è sempre quella luce pallidissima a tenere vive le ultime, flebilissime chimere napoletane: parola dell’Uefa. Con un chiarimento delle regole: la storia è complessa, articolata e strettamente connessa al destino della Fiorentina, ma nella migliore delle ipotesi possibili per le nostre squadre – e comprendendo Italiano e i suoi se leggendo volessero ricorrere a qualsiasi rito scaramantico immaginabile -, la vittoria in finale di Conference contro l’Olympiacos con annessa qualificazione all’Europa League, e il contemporaneo piazzamento in campionato all’ottavo posto, garantirebbero la qualificazione della nona classificata alla prossima edizione di Conference. Lo scrive il Corriere dello Sport.

