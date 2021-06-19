Magi, corrispondente Spezia: "Italiano? Non risponde allo Spezia. Fiorentina in contatto con l'avvocato"

Magi a Radio Bruno: "Forse Italiano non la considerava importante la proposta del rinnovo

Il corrispondente de La Nazione e della Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda le vicende dello Spezia, Marco Magi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno sulla situazione fra Fiorentina e Italiano. Le sue parole:

"L' Ad dello Spezia ha provato a contattare Italiano, ma lui non risponde. Questo è un segnale importante secondo me. Dopo un po' di tira e molla hanno firmato un rinnovo fino al 2023, però non c'erano larghi sorrisi da parte del mister, forse non gli pareva una proposta importante".

Prosegue Magi: "So che la Fiorentina non ha contattato la società ma solo l'avvocato del mister. In caso di un suo addio lo Spezia starebbe pensando a Nicola, Giampaolo o Iachini. Sul tecnico dello Spezia posso dire che è molto ambizioso, non guarda al lato economico ma al raggiungere certi livelli".

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