Bucchioni: "Garcia era in pole, ma vuole le coppe europee. Italiano ha le sue idee ma sa adattarsi"

Bucchioni a Radio Bruno: "Italiano è un allenatore che non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista esperto di Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato del nodo allenatore della squadra viola. Le sue parole:

"Garcia? Mi risultava fosse in pole per la panchina della Fiorentina, ma vorrebbe una squadra che disputi coppe europee".

Bucchioni su Italiano dello Spezia: "Mi piace, l'avrei preso già a gennaio. Adesso il problema è riuscire a liberarlo dal suo contratto. Italiano è un allenatore che non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso. Ha la sua idea di calcio ma è bravo ad adattarsi".

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