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Bucchioni: "Garcia era in pole, ma vuole le coppe europee. Italiano ha le sue idee ma sa adattarsi"

Bucchioni a Radio Bruno: "Italiano è un allenatore che non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2021 14:53
Bucchioni: "Garcia era in pole, ma vuole le coppe europee. Italiano ha le sue idee ma sa adattarsi" -
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BUCCHIONI

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista esperto di Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato del nodo allenatore della squadra viola. Le sue parole:

"Garcia? Mi risultava fosse in pole per la panchina della Fiorentina, ma vorrebbe una squadra che disputi coppe europee".

Bucchioni su Italiano dello Spezia: "Mi piace, l'avrei preso già a gennaio. Adesso il problema è riuscire a liberarlo dal suo contratto. Italiano è un allenatore che non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso. Ha la sua idea di calcio ma è bravo ad adattarsi".

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